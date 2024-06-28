Çinli Şirket Xpeng Aeroht'un Geliştirdiği Uçan Araçlar Büyük İlgi Görüyor
Çin'in Guangzhou kentinde yer alan bir teknoloji girişim şirketi Xpeng Aeroht'un geliştirdiği uçan araçların zaman içindeki değişimi büyük ilgi uyandırıyor.
ÇEKİM TARİHİ: Arşiv
KONUM: Guangzhou, Çin
Xpeng Aeroht tarafından geliştirilmiş uçan arabaların çeşitli görüntüleri
Çin'in Guangzhou kentinde yer alan bir teknoloji girişim şirketi Xpeng Aeroht'un geliştirdiği uçan araçların zaman içindeki değişimi büyük ilgi uyandırıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)