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Çinli Şirket Xpeng Aeroht'un Geliştirdiği Uçan Araçlar Büyük İlgi Görüyor

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Çin'in Guangzhou kentinde yer alan bir teknoloji girişim şirketi Xpeng Aeroht'un geliştirdiği uçan araçların zaman içindeki değişimi büyük ilgi uyandırıyor.

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

KONUM: Guangzhou, Çin

Xpeng Aeroht tarafından geliştirilmiş uçan arabaların çeşitli görüntüleri

Çin'in Guangzhou kentinde yer alan bir teknoloji girişim şirketi Xpeng Aeroht'un geliştirdiği uçan araçların zaman içindeki değişimi büyük ilgi uyandırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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