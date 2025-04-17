Çinli Şirket, Tunus'ta Çimento Üreticisi Satın Aldı
Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'na bağlı Sinoma Çimento, Tunus'un Zağvan eyaletinde düzenlenen törenle, yerel çimento üreticisi Les Ciments de Jbel Oust'u satın aldı.
TUNUS, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'na (CNBM)'ne bağlı Sinoma Çimento Limited Şirketi tarafından Tunus'un Zağvan eyaletinde düzenlenen devir teslim töreni, 15 Nisan 2025.
Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu'na (CNBM) bağlı Sinoma Çimento Limited Şirketi, Tunus'un önde gelen çimento üreticilerinden Les Ciments de Jbel Oust'u (CJO) satın aldı. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel