Çinli şirket Pony.ai, ülkenin ilk sürücüsüz taksi işletme lisansını aldı

Çinli otonom araç üreticisi Pony.ai, ülkenin ilk sürücüsüz taksi işletme lisansının sahibi oldu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, şirket, mayıs ayı başından itibaren Guangcou şehrinde 100 sürücüsüz taksiyi müşterilerin kullanıma sokacak.

Otonom taksiler Nanşa ilçesinde 800 kilometrekarelik alanda hizmet verecek.

Şirket gelecek yıl başkent Pekin ve Şanghay'da da benzer hizmetleri başlatmayı planlıyor.

Çin'de Guangcou, ABD'de California eyaletine bağlı Fremont şehrinde faaliyet yürüten Pony.ai, daha önce ABD ve Çin'de "Robotaxi" adını verdiği sürücüsüz taksi hizmeti için pilot denemeler yapmıştı.

Pony.ai, Çinli internet şirketi Baidu ile birlikte ülkede sürücüsüz araç denemeleri için izin alan ilk şirketlerden biri olmuştu.