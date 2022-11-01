Çinli Şirket Nijerya'nın İlk Derin Deniz Limanını Teslim Etti

LAGOS, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi (CHEC) Pazartesi günü Nijerya'nın ekonomik merkezi Lagos'un muazzam büyüklükteki denizcilik projesinin tamamlanmasının ardından ülkenin ilk derin deniz limanını hükümete devretti.

Çin'in Nijerya Büyükelçisi Cui Jianchun, Lagos'ta düzenlenen devir teslim töreninde Xinhua'ya verdiği röportajda, limanın Nijerya'nın ekonomik kalkınma ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Büyükelçi, Çin, Fransa ve Nijerya arasındaki ticari bir üçlü işbirliği projesi olarak Lekki Limanı'nın Kuşak ve Yol işbirliğinin teşviki açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

CHEC tarafından inşa edilen Lekki Derin Deniz Limanı, Nijerya'nın en büyük limanı ve Batı Afrika'nın en büyük limanlarından biri. Limanın inşaatı Haziran 2020'de başlamıştı. Liman, yılda 1,2 milyon standart konteyner elleçleyebilecek kapasitede tasarlandı.

Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, törende yaptığı konuşmada, "Yeni liman Lagos'u, sadece Batı Afrika'da değil tüm Orta ve Batı Afrika bölgesinde yeni bir deniz lojistik merkezi olarak konumlandıracak" dedi.

Vali Sanwo-Olu, yeni tamamlanan limanın Nijerya'da önümüzdeki yıllarda yaklaşık 200.000 doğrudan ve dolaylı iş fırsatı yaratacağını, ülkenin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını ve ülkenin gelirini artıracağını söyledi.

Xinhua'ya verdiği demeçte, Lekki Limanı'nın inşasıyla Lagos'un Lekki bölgesinin yatırımlar için bir cazibe noktası haline geleceğini söyleyen CHEC Genel Müdür Yardımcısı Wu Di, limanın çok yakında ticari faaliyetlere başlayacağını ve gelişme beklentisinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Wu, "Batı Afrika'daki bu en büyük derin deniz limanının Nijerya'ya yeni kalkınma fırsatları getireceğine inanıyorum." dedi.