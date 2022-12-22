Çinli Şirket, Nijerya'daki Hafif Raylı Sistem Projesinin İlk Aşamasını Tamamladı

LAGOS, 22 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde, elektrikle çalışan 27 kilometrelik hafif raylı sistem projesinin ilk aşaması Çarşamba günü tamamlandı.

Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi'nin (CCECC) 2010'da üstlendiği Lagos Raylı Toplu Taşıma Mavi Hat projesinin tamamlanan rayları, ilk etapta 13 kilometrelik bir hattaki beş istasyonu kapsıyor.

Lagos Raylı Toplu Taşıma Mavi Hat projesi, Lagos'un batı kesiminde yoğun nüfuslu bir bölge olan Okokomaiko ile Lagos Adası'nın iş bölgesi Marina'dan geçen ilk demiryolu altyapısı olma özelliği taşıyor.

Proje, Nijerya'nın ticari ve ekonomik merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen mega yerleşim birimlerinden olan eyaletin taleplerini karşılamayı amaçlayan iddialı bir ulaşım ana planının parçası.

Lagos Valisi Babajide Olusola Sanwo-Olu, Mavi Hat projesinin inşaatının tamamlandığını bir törenle ilan etti ve bu anı "tarihi" olarak nitelendirerek, Lagos'un Batı Afrika'da bir demiryolunu devlet bütçesinden finanse ederek tamamlayan ilk yerel yönetim olduğunu söyledi.

Sanwo-Olu, kilometre taşı niteliğindeki bu projenin eyaletin ulaşım ekosisteminde başlatılan "etkili reformların" bir sonucu olduğunu söyledi.

Sanwo-Olu, "Bugün, Mavi Hattın ilk etabı olan tarihi demiryolu hattının tamamlanmasıyla bir tarih yazıyoruz. Artık zorlukları geride bıraktık, bundan sonra bu projenin halkımıza sağlayacağı faydalara odaklanacağız" dedi.

Vali, ilk etabın gelecek ay yapılacak açılışının hemen ardından, Mavi Hat demiryolu projesinin 14 kilometrelik ikinci etabının inşaatına başlanacağını söyledi.

Çin'in Lagos Başkonsolosu Chu Maoming'e göre, 2.000'den fazla Çinli ve yerel çalışan, karmaşık jeolojik yapı ve Kovid-19 salgını gibi birçok zorluğa rağmen inşaatı en iyi şekilde tamamlamak için birlikte çalıştı.

Chu, demiryolu inşaatı gibi büyük altyapı projelerinin Nijerya ekonomisine enerji vermeye ve hızlı kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte konuşan CCECC Nijerya Limited Başkanı Zhang Zhichen, Çinli firmanın bundan sonraki projelerini de yüksek kalite ve verimlilikle inşa ederken "özen, bütünlük ve azim" dolu kurumsal ruhunu korumayı sürdüreceğini söyledi.

Lagos Raylı Toplu Taşıma Mavi Hat projesinin ilk aşaması tam olarak faaliyete geçtiğinde günde 250.000'den fazla yolcu taşıması bekleniyor.