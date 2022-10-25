Çinli Şirket, Kamerun'un Mega Limanının İkinci Fazının İlk Sualtı İnşaat Temel Blokunu Yerleştirdi

Çin Liman Mühendislik Ltd. Şti. (CHEC), rıhtımları oluşturan sualtı inşaat temel bloklarının ilkinin yerleştirilmesiyle Kamerun'un güneybatısındaki Kribi Derin Deniz Limanı'nın ikinci fazının inşaatına başladı.

Cumartesi günü ilk sualtı inşaat temel blokunun yerleştirilmesi vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Kamerun Ulaştırma Bakanı Jean Ernest Ngalle Bibehe, genişletmenin Kribi Derin Deniz Limanı'nın verimliliğini artırmaya yardımcı olacağını ve Kamerun'un Orta ve Batı Afrika'da bir denizcilik merkezi haline gelmesini sağlayacağını söyledi.

Kribi Liman İdaresi Genel Müdürü Patrice Melom, rıhtımın yaklaşık 700 metre uzatılması için her biri 2.600 ton ağırlığında toplam 36 su altı inşaat temel blokunun yerleştirileceğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): PATRİCE MELOM, Kribi Liman İdaresi Genel Müdürü:

"Bu aynı anda daha fazla gemi ağırlamamıza ve trafiği artırmamıza imkan sağlayacak. Liman daha rekabetçi olacak. Hükümet aynı zamanda örneğin gümrükler ve diğerlerinden yeterli gelir elde edecek."

SES 2 (Çince): WU Dİ, CHEC Genel Müdür Yardımcısı:

"Liman endüstriyel zincirin sadece bir parçasını oluşturuyor, bir de organize sanayi sitesi olacak. Sanayi sitesiyle birlikte daha fazla işletme olacak. Onlara kim hizmet verecek? Bu kentlerin gelişmesine neden olacak. Kentler organize sanayi sitelerini destekler, sanayi siteleri limanları destekler ve limanlar kentlerin genişlemesini ve gelişmesini teşvik eder. Bu aynı zamanda ülkemin birçok yerinde olgunlaşmış bir gelişme yöntemidir."

CHEC'e göre, ikinci fazın projesi işgücünün yüzde 80'inden fazlasının yerel olarak istihdam edildiği 100'den fazla doğrudan iş yaratacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yaounde'den bildiriyor. (XHTV)