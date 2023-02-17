Çinli Şirket Hidrojenle Çalışan Bisiklet Üretti

Bisiklet üreticisi Youon Teknoloji Ltd. Şti. tarafından temin edilen tarihi belli olmayan bu fotoğrafta, şirketin geliştirdiği hidrojenle çalışan katlanır bisiklet görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

NANJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çinli bisiklet firması Youon Teknoloji Ltd. Şti. hidrojenle çalışan yenilikçi bir katlanır bisiklet prototipinin, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Changzhou şehrinde resmi olarak üretim hattından çıktığını duyurdu.

Bisiklet geleneksel bisikletlere benzer bir şekle sahip ancak bir hidrojen yakıt hücresi ve düşük basınçlı bir hidrojen depolama cihazıyla donatılmış durumda. Hidrojen yakıt hücresi, proton değişim zarı, hidrojen depolama cihazından hidrojen aldığında bisikleti sürmek için güç üretiyor.

Lityum pil kullanan geleneksel elektrikli bisikletlerle karşılaştırıldığında, hidrojen yakıt hücresi daha uzun kullanım ömrü dahil birçok avantaja sahip ve çalışma sırasında yalnızca su ürettiği için daha çevre dostu.

Hidrojenle çalışan yeni bisiklet, sürücüsünün pedalı çevirdiği hıza göre güç sağlıyor. Changzhou merkezli bisiklet üreticisi bir şirket olan Youon Teknoloji'nin açıklamasına göre bisiklet, saatte 24 kilometre hızda ek güç sağlamayı durduruyor.

Şirket, yeni bisikletlerin ilk partisinin Mart ayı sonunda seri üretime geçeceğini ve 2025 yılına kadar yıllık 200.000 üretim kapasitesine ulaşmayı beklediğini açıkladı.