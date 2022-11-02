Çinli Şirket Derin Deniz Limanını Nijerya Hükümetine Devretti Güncel Haberler LAGOS, 2 Kasım (Xinhua) -- Nijerya'nın Lagos kentindeki Lekki Derin Deniz Limanı'nın bir bölümü görülüyor, 31 Ekim 2022. LAGOS, 2 Kasım (Xinhua) -- Nijerya'nın Lagos kentindeki Lekki Derin Deniz Limanı'nın bir bölümü görülüyor, 31 Ekim 2022. Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi (CHEC), Pazartesi günü ülkenin ekonomik merkezi Lagos kentindeki devasa denizcilik projesinin tamamlanmasının ardından Nijerya'nın ilk derin deniz limanını hükümete teslim etti. (Fotoğraf: Guo Jun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Nijerya Güncel Haberler

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