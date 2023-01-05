Çinli Şirket Bangladeş'teki Ekonomik Bölgede Yüksek Kaliteli Hazır Giyim Ürünleri Üretecek

DAKKA, 5 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş İhracat İşleme Bölgesi İdaresi (BEPZA), Çarşamba günü Çinli bir şirketle ülkede yüksek kaliteli hazır giyim endüstrisi kurmak için bir anlaşma imzaladı.

DAKKA, 5 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş İhracat İşleme Bölgesi İdaresi (BEPZA), Çarşamba günü Çinli bir şirketle ülkede yüksek kaliteli hazır giyim endüstrisi kurmak için bir anlaşma imzaladı.

SSH (BD) Sürdürülebilir Moda Ltd. Şti., BEPZA ekonomik bölgesinde bir hazır giyim fabrikası inşa etmek için milyonlarca ABD doları tutarında yatırım yapacak.

BEPZA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Çinli şirket; ceketler, blazerler, paltolar, takım elbiseler, pantolonlar, kumaş ve kot pantolonlar ile gömlekler de dahil olmak üzere yılda 36 milyon adet yüksek kaliteli hazır giyim ürünü üretecek.

Açıklamada, fabrikanın yerel halktan 2.062 kişiye istihdam yaratacağı da kaydedildi.