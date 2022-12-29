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Çinli Sinopec Ülkenin Güneybatısındaki Sondaj Çalışmalarında Rekor Derinliğe Ulaştı

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Çinli Sinopec Ülkenin Güneybatısındaki Sondaj Çalışmalarında Rekor Derinliğe Ulaştı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi olan Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) Çarşamba günü, ultra derin petrol ve doğalgaz arama sondaj çalışmalarında rekor bir derinliğe ulaştığını duyurdu.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi olan Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) Çarşamba günü, ultra derin petrol ve doğalgaz arama sondaj çalışmalarında rekor bir derinliğe ulaştığını duyurdu.

Sinopec'in verdiği bilgiye göre, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Havzası'ndaki risk araştırma kuyusunun derinliği 8.866 metre olarak kaydedildi.

Sinopec için kritik önemdeki bu kuyu, şirketin Deep Earth adlı ultra derin sondaj projesinde kaydedilen ilerlemenin bir başka örneği olarak görülüyor. Proje an itibarıyla Çin genelinde üç enerji üretim üssünü kapsıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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