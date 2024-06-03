Çinli Sanatçılar İstanbul'da Etnik Müzik ve Dans Gösterisi Yaptı

İSTANBUL, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen bir sanatçı topluluğu, İstanbul'da Çin'e özgü etnik müzik ve danslardan oluşan bir performans sergiledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından organize edilen etkinlik, Pazar günü seçkin bir konser salonunda gerçekleştirildi.