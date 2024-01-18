Çinli Sanatçı Bambudan Ejderha Maketi Yapıyor

BİNYANG, 18 Ocak (Xinhua) -- Bambudan ejderha maketi yapımını geleneksel yollarla öğrenip devralan 70 yaşındaki Çinli sanatçı Zou Yute, kırk yılı aşkın bir süredir bu sanatı devam ettiriyor.

Bin yıllık bir geçmişe sahip Havai Fişekli Ejderha Festivali'nde Binyanglılar, Bahar Festivali'ni kutlamak için bambu ejderhalar ile havai fişekler eşliğinde ejderha dansı yapıyor.

Başka yerlerdeki ejderha dansının aksine, izleyiciler dans sırasında kötü ruhları uzaklaştırmak ve yeni yılda barış ve bolluk dilemek amacıyla bambu ejderhaya doğru yanan maytaplar atıyor. Bu etkinlik 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.