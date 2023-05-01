Çinli Saıc Motor, Tayland'da Yeni Enerji Sanayi Bölgesi İçin Temel Atma Töreni Düzenledi

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Pazar günü Tayland'daki mevcut portföyünü yeni enerji sanayi bölgesinin temelini atarak genişletti.

Chon Buri eyaletindeki yeni enerji sanayi bölgesi, ulaşım verimliliğini artırmak için elektrik bataryası fabrikası, elektrikli araç bileşenleri için bir üretim hattı, bir konteyner avlusu ve bir lojistik deposundan oluşuyor.

SES (Çince): ZHAO FENG, SAIC Motor Şirketi ile Charone Pokphand Grup ortak girişimi SAIC Motor-CP Başkanı:

"SAIC marka MG araçları, Tayland'da yaklaşık 180 bin kullanıcıya ve iyi bir üne sahip. Tayland'da yeni enerjili araçların öncüsü olarak MG, son birkaç yıldır biyo, döngüsel ve yeşil ekonomi modeli üzerine kurulu ülkenin ekonomik kalkınma yol haritasını takip ediyor. MG, Tayland'ın elektrikli araç endüstrisi politikalarının formüle edilmesi ve uygulanmasını teşvik ediyor, ayrıca Tayland'ın yeşil ve düşük karbonlu topluma dönüşmesi yönünde önemli destek sağlıyor."

Tayland, 2030 yılına kadar toplam araç üretiminin yüzde 30'unu elektrikli araç üretimine ayırarak, bir elektrikli araç üretim merkezi olmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chon Buri'den bildiriyor.(XHTV)