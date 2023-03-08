Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Saıc-Gm-Wuling'in "Akıllı" Fabrikasında Üretim Tüm Hızıyla Sürüyor

Güncel Haberler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Liuzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title