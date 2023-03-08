Çinli Saıc-Gm-Wuling'in "Akıllı" Fabrikasında Üretim Tüm Hızıyla Sürüyor Güncel Haberler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Liuzhou kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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