Çinli Saıc-Gm-Wuling'in "Akıllı" Fabrikasında Üretim Tüm Hızıyla Sürüyor
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in tam otomatik "akıllı" fabrikası üretimine hız kesmeden devam ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Liuzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel