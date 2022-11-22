Çinli Sağlık Yetkilisi: Çin, Kovid-19 ile Mücadeleyi Bilime Dayalı ve Hassas Biçimde Yürütmeli

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Salı günü salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin hiçbir şekilde gevşememesi konusunda uyardı ve Kovid-19 ile mücadelenin bilime dayalı ve hassas biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Salı günü salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin hiçbir şekilde gevşememesi konusunda uyardı ve Kovid-19 ile mücadelenin bilime dayalı ve hassas biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Mi, Çin'in ciddi ve karmaşık bir Kovid-19 durumuyla karşı karşıya olduğunu, virüsün daha geniş bir yayılım ve daha fazla bulaşma zincirine sahip olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nden bir yetkili olan Hu Xiang'a göre, sağlık yetkilileri, Çin'in Kovid-19 ile mücadelesini optimize etmek amacıyla kısa süre önce yayınlanan 20 tedbiri tam olarak uygulamada yerel yönetimlere rehberlik etmesi için görev güçleri gönderdi.

Hu, son zamanlarda yayılan Kovid-19'un yeniden canlanması mümkün olan en kısa sürede kontrol altına alınması için daha kararlı ve sonuca götüren önlemler alınması çağrısında bulundu.