Çinli Saat Markası Fam al Hut, Grand Prix d'Horlogerie de Geneve'de Cesaret Ödülü'nü Kazandı

CENEVRE, 14 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 25. Grand Prix d'Horlogerie de Geneve sergisini ziyaret eden insanlar, 13 Kasım 2025.

Çinli bağımsız saat markası Fam al Hut, perşembe günü, "saat sektörünün Oscar'ları" olarak bilinen 25. Grand Prix d'Horlogerie de Geneve ödüllerinde Cesaret Ödülü'nü kazandı.

Bu başarıyla birlikte, bir Çin markası Grand Prix d'Horlogerie de Geneve ödülünü ikinci kez kazanmış oldu. 2021 yılında, Çinli CIGA Tasarım, orijinal modeli "Blue Planet" ile Meydan Okuyan Saat Ödülü'nü kazanmıştı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)