Çinli Robotlar İlk Kez Yarı Maratonda Koştu

- Çinli robotlar ilk kez yarı maratonda insanlarla koştu

PEKİN - Çin'de üretilen 21 insansı robot, başkent Pekin'de gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton'da insanlarla birlikte koştu.

Çin'in başkenti Pekin'deki Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde (E-town) gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton yarışı dünyada bir ilke sahne oldu. Çinli firmalar tarafından üretilen farklı boyut ve özelliklerdeki 21 insansı robot, 21 kilometrelik parkurda ilk kez insanlarla birlikte yarıştı. Kendilerine ayrılan özel kulvarda koşan robotlara eğitmenler de eşlik etti. Robotlar arasında yarışın galibi 2 saat 40 dakikalık süreyle Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği "Tiangong Ultra" oldu.

Robot İnovasyon Merkezi'nin teknoloji sorumlusu Tang Jian, Tiangong Ultra'nın performansının uzun bacaklar ve insanların maraton koşma şeklini taklit etmesini sağlayan bir algoritma tarafından desteklendiğini ifade etti. Tang, "Övünmek istemiyorum ama Batı'daki hiçbir robotik firmasının Tiangong'un spor başarılarına erişemediğini düşünüyorum" diyerek robotun yarış sırasında sadece 3 kez pil değiştirdiğini belirtti.

Tiangong Ultra gibi bazı robotlar yarışı tamamlarken, bazıları ise maratonun başından itibaren zorlandı. Bir robot başlangıç ??çizgisinde düştü, diğeri ise birkaç metre koştuktan sonra korkuluğa çarptı. Yarışın erkek kazananı parkuru 1 saat 2 dakikada tamamlarken, kazanan kadın sporcu ise 2 saat 35 dakikada bitiş çizgisine vardı. Robotların insanlarla aynı parkurda yarıştığı ilk yarı maraton olarak kayıtlara geçen etkinlik, teknoloji ve spor meraklılarından yoğun ilgi gördü.