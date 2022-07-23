Çinli Petrol Şirketi Üretimde Yeşil Enerji Kullanıyor

TİANJİN, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ndeki PetroChina Dagang Petrol Sahası Şirketi fosil yakıt üretiyor olabilir ama en azından petrolü yer altından yeşil güneş enerjisi ile çıkartıyor. Şirketin tesislerinden birinde, 20'den fazla petrol kuyusu, yakınlardaki 150'den fazla fotovoltaik (PV) panelin ürettiği elektrik ile 24 saat boyunca çalışıyor. Şirket yetkililerinden Zhao Pigqi'ye göre petrol sahası, 14 megavat kapasiteli bir PV elektrik santrali kurdu ve bu sayede 2022 yılının ilk yarısında 8,7 milyon kilovat-saat elektrik üretti. Petrol sahasında bu yılın sonuna kadar toplam 48 megavatlık PV elektrik santrali faaliyete geçecek. Şirketin yeni enerji departmanının müdür yardımcısı Li Jianging, santralin yılda yaklaşık 65 milyon kilovat-saat elektrik üreteceğini ve aksi halde bir termik santralden elde edilecek elektrik kullanılacağı için karbondioksit emisyonunu 50.000 tondan fazla azaltacağını söyledi.

Üretime 1964'te başlayan Dagang Petrol Sahası, 1949'dan sonra Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve işletilen üçüncü petrol sahası oldu. Geçen yıl petrol sahasında yaklaşık 4,5 milyon petrol eşdeğeri petrol ve doğalgaz üretildi. Şirket karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla uyguladığı planın bir parçası olarak, 2025 yılı sonuna kadar kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 650 megavata çıkarmayı ve kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra elektrik fazlasını satmayı da planlıyor. PetroChina Yönetim Kurulu Başkanı Dai Haoliang, yeni enerjinin şirketin toplam enerji üretim kapasitesinin 2025 yılına kadar yüzde 7'sini, 2050 yılına kadar ise yüzde 50'sini oluşturacağını söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olan Çin, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu sarsılmaz bir şekilde takip ediyor. Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü sağlama taahhüdünde bulunmuştu.

Xinhua / Güncel