Çinli Petrol Devi Petrochina'nın Net Karı Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,5 Arttı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çinli petrol devi PetroChina Limited Şirketi'nin yılın ilk yarısındaki net karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış gösterdi.

Şirket, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na sunduğu açıklamada, ana şirkete atfedilebilir net karın ilk altı ayda 85,27 milyar yuana (yaklaşık 11,88 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Şirket ayrıca, borç/varlık oranının yılın başından itibaren 0,9 yüzde puan azalarak daha iyi bir mali duruma işaret ettiğini belirtti. Hisse başına temel kazanç 0.47 yuan olarak gerçekleşti.

PetroChina'nın Shanghai Borsası'ndaki hisseleri bir önceki işlem günü olan 1 Eylül'de yüzde 0,13 artarak 7,76 yuana yükseldi.