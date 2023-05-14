Çinli Perakendeciler Arasında İş Beklentilerine Yönelik Güven Giderek Güçleniyor

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yapılan sektörel bir anket, ülkenin ekonomik toparlanmasının devam etmesiyle Çinli perakendeciler arasında iş beklentilerine ilişkin güvenin giderek arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yapılan sektörel bir anket, ülkenin ekonomik toparlanmasının devam etmesiyle Çinli perakendeciler arasında iş beklentilerine ilişkin güvenin giderek arttığını gösterdi.

Çin Genel Ticaret Odası'na (CGCC) göre, perakendecilerin sektöre yönelik beklentilerinin bir göstergesi olan Çin Perakende Performans Endeksi, Mayıs ayında yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşerek, Nisan ayına göre 0,3 yüzde puan artış gösterdi ve beş ay art arda genişleme bölgesinde kaldı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmayı yansıtıyor.

Ekonomik toparlanmanın hane gelirine de yansımasıyla insanların turizm ve yiyecek içecek harcamalarında kayda değer bir artış olduğunu kaydeden ticaret odası, 1 Mayıs tatilinin de iş gücü ve mal akışını desteklediğini belirtti.

Çin Genel Ticaret Odası'na göre endeksin istikrarlı büyümesi, perakende sektöründe genel bir toparlanmaya ve perakendeciler arasında daha güçlü bir güvene işaret ediyor.