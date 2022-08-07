Çinli Otomotiv Üreticisi Saıc, Ocak-Temmuz Döneminde Satışlarının Arttığını Bildirdi - Haberler

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Çinli Otomotiv Üreticisi Saıc, Ocak-Temmuz Döneminde Satışlarının Arttığını Bildirdi

Çinli Otomotiv Üreticisi Saıc, Ocak-Temmuz Döneminde Satışlarının Arttığını Bildirdi

SHANGHAİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in büyük otomotiv üreticisi SAIC Motor'un istatistiklerine göre, şirket 2022'nin ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,44 artışla 2,74 milyon araç sattı.

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SHANGHAİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in büyük otomotiv üreticisi SAIC Motor'un istatistiklerine göre, şirket 2022'nin ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,44 artışla 2,74 milyon araç sattı. Şirket, söz konusu rakamın bu yıl toplam satışlarının pozitif büyüme gerçekleştirdiğini gösterdiğine dikkat çekti. Otomotiv üreticisi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,7 artışla yaklaşık 507,000 araç sattı. Söz konusu araçların 98.000'i yurtdışına satılırken bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 91,3 artış kaydedildi ve bu, aylık bazda bir rekor oldu. Şirket ayrıca bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118,1 artışla 106.000 yeni enerjili araç sattı.

Xinhua / Güncel

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