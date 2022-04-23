Çinli Otomotiv Üreticisi Nıo'nun Üssünde Bir Üretim Hattı
Xinhua - Güncel
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HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrindeki NIO üretim üssündeki bir araç üretim hattında çalışan teknisyenler, 21 Nisan 2022. Hefei'deki NIO üretim üssü, aşamalı olarak üretimi yeniden başlatıyor.
HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrindeki NIO üretim üssündeki bir araç üretim hattında çalışan teknisyenler, 21 Nisan 2022. Hefei'deki NIO üretim üssü, aşamalı olarak üretimi yeniden başlatıyor. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)
Xinhua / Güncel