Çinli Otomobil Üreticisi, Türkiye'ye 300 Yeni Enerjili Araç Teslim Edecek

NANCHANG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çinli Jiangxi Jiangling Grup Elektrikli Araç Limited Şirketi, Ekim ayında Türkiye'ye 300 yeni enerjili araç (NEV) teslim edecek.

Şirketin Mühendislik Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Nie Xiaoyong'a göre, Jiangling'in Türkiye'ye ihraç edilecek "Yi" modeli 170 kilovat motor gücü ve 5,8 saniyede 100 kilometre hıza çıkma kapasitesiyle çift motor kombinasyonuna sahip.

Şirket ve Türkiye'deki ortağı arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına göre, Türk ortak 2024-2026 yıllarında Türkiye'de profesyonel satış ekipleri kurup showroomlar açacak ve üç yıl içinde 35 bayiden oluşan bir satış ağı oluşturacak.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde 2015 yılında kurulan Jiangxi Jiangling Grup Elektrikli Araç Limited Şirketi, yeni enerjili araçlar ve otomobil parçalarının araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satışını entegre eden bir yeni enerjili araç şirketi olarak hizmet veriyor.