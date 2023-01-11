Çinli Otomobil Üreticisi Saıc Motor 2022'de Güçlü Satış Kaydetti
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SHANGHAİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Şirket istatistiklerine göre Çinli büyük otomobil üreticisi SAIC Motor, 2022'de 5,3 milyondan fazla araç satarak üst üste 17. kez Çin'de birinci oldu.
SHANGHAİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Şirket istatistiklerine göre Çinli büyük otomobil üreticisi SAIC Motor, 2022'de 5,3 milyondan fazla araç satarak üst üste 17. kez Çin'de birinci oldu.
2022 yılında şirket kendine ait markalarda, toplam satışlarının yüzde 52,5'ini oluşturan yaklaşık 2,79 milyon araç satışına ulaştı ve kendine ait markalarının binek otomobillerinde 839.000 adetlik rekor satış gerçekleştirdi.
Bu dönemde şirket, bir önceki yıla oranla yüzde 46,5 artışla 1,07 milyonun üzerinde yeni enerjili araç sattı.
Şirket ayrıca 2022'de yurt dışında bir önceki yıla oranla yüzde 45,9 artışla yaklaşık 1,02 milyon araç satarak yedi yıldır üst üste sürdürdüğü yerli otomobil şirketleri arasındaki birinciliğini de korudu.