Çinli Otomobil Üreticisi Jac'ın Satışları ve İhracatı Şubat'ta Hızlı Artış Kaydetti

HEFEİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Anhui Jianghuai Otomobil Grubu Limited Şirketi (JAC), Şubat ayında toplam 49.700 araç satarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,57'lik artış bildirdi.

Çinli otomobil üreticisi Anhui Jianghuai Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin (JAC) Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki üretim üssünde çalışan işçiler, 26 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

HEFEİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Anhui Jianghuai Otomobil Grubu Limited Şirketi (JAC), Şubat ayında toplam 49.700 araç satarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,57'lik artış bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre JAC geçen ay 15.700 araç ihraç etti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 171'in üzerinde dikkat çekici bir artış kaydetti.

JAC'ın artan iş hacmi kapsamında 27 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edilen 3.000 araçlık sevkiyat için büyük bir teslimat töreni düzenlendi. Sözleşmeye göre Eylül ayına kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 10.000 araç teslim edilecek.

2022 yılı sonuna kadar 130'dan fazla ülke ve bölgeye 800.000'den fazla araç ihraç eden JAC, ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini Kuşak ve Yol ülkelerine yaptı.