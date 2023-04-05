Çinli Otomobil Üreticisi Faw'ın İhracatı İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Kaydetti

CHANGCHUN, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden FAW Grup Limited Şirketi yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 15.000 adet araç ihraç etti.

CHANGCHUN, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden FAW Grup Limited Şirketi yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artışla 15.000 adet araç ihraç etti.

FAW Grup İthalat ve İhracat Limited Şirketi Başkanı Yang Dayong, grubun yan kuruluşları olan FAW Jiefang, FAW Benteng ve ikonik sedan markası Hongqi'nin 2022 yılındaki ihracat değerlerinin, 6 milyar yuanın (yaklaşık 872 milyon ABD doları) üzerine çıkıp rekor kırdığını belirtti.

Hongqi'nin denizaşırı lüks otomotiv pazarındaki genişlemesini hızlandıran şirket, markanın denizaşırı satışlarını 2025'e kadar Hongqi'nin toplam satışlarının yüzde 10'undan fazlasını ve 2030'a kadar da yüzde 25'ini oluşturacak seviyeye çıkarmayı planlıyor.

1953 yılında kamu kuruluşu olarak kurulan FAW Grup'un merkezi, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi ve Çin'in otomotiv endüstrisinin beşiği olarak bilinen Changchun'da bulunuyor.