Çinli Otomobil Üreticisi Chery Ocak-Temmuz'da Güçlü Satış Bildirdi HEFEİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi, 2022'nin ilk yedi ayında satışlarda güçlü büyüme bildirdi. HEFEİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi, 2022'nin ilk yedi ayında satışlarda güçlü büyüme bildirdi. Chery Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 19,3 artışla 606.783 araç sattı. Satışlar arasında ihraç edilen araç sayısı 198.859'a ulaştı. Chery'nin araç satışları, sadece Temmuz ayında yıllık yüzde 57,7 artarak 131.533 adede yükseldi. Temmuz ayı satışlarının 50.614 adedi yurtdışına yapıldı; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artış anlamına gelen bu rakamla şirket aylık rekorunu kırdı. Temmuz ayında Chery'nin yeni enerjili araç (NEV) satışları da yıllık yüzde 253 artarak 25.617 adede ulaşırken şirket bu alanda da aylık rekora imza atmış oldu. Xinhua / Güncel Tragger Chery Güncel Haberler

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