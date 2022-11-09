Çinli Otomobil Üreticisi Chery, İsrail'de Otomobil Satışına Başladı

KUDÜS, 9 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Chery Holding Grubu Limited Şirketi, Salı günü İsrail'de otomobillerinin üç modelini satmaya başladı.

İsrailli otomobil bayisi Carasso Motors aracılığıyla satılan modeller arasında Omada 5 olarak da bilinen benzinli crossover modeller Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve FX yer alıyor.

Chery International'ın Avrupa bölgesi ülke direktörü Tim Zhang Xinhua'ya, "Avrupa'ya ihracata başlamadan önce ilk durak olarak modellerimizi İsrail'de satıyoruz" dedi.

Şirketin İsrail'i, yüksek iş potansiyeline sahip istikrarlı bir ekonomi olduğu için seçtiğini belirten Tim, Chery'nin yaklaşık bir yıl içinde İsrail'de elektrikli otomobil satmayı planladığını da sözlerine ekledi.

1997 yılında kurulan ve merkezi Çin'in doğusunda yer alan Wuhu kentinde bulunan Chery, dünya çapında 18 otomobil fabrikası işletiyor ve 10 milyondan fazla otomobil sattı.

Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da araştırma ve geliştirme merkezleri işleten şirket, 5.500 otomobil üreticisi Ar-Ge personelini istihdam ediyor.