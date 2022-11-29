Çinli Otomobil Üreticisi Chery, İspanya'nın Katalonya Bölgesinde Yeni Bir Fabrika Açmanın Uygulanabilirliğini Değerlendirecek

Çinli otomobil üreticisi Chery'den bir heyet, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde yeni bir fabrika açmanın uygulanabilirliğini incelemek üzere Pazartesi günü Barselona'ya geldi.

Çinli otomobil üreticisi Chery'den bir heyet, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde yeni bir fabrika açmanın uygulanabilirliğini incelemek üzere Pazartesi günü Barselona'ya geldi.

Heyete, Chery Holding Grubu Limited Şirketi'nin Başkanı ve CEO'su Yin Tongyue başkanlık etti.

Yin, Foment del Treball İş Derneği Başkanı Josep Sanchez Llibre ve Metalurji İşverenleri Sendikası (UPM) Başkanı Jaume Roura ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Gezi sırasında Chery heyeti, yeni bir tesis için potansiyel sahaları ziyaret edecek ve Katalan bölgesel hükümetinin önde gelen üyeleri de dahil olmak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

SES 1 (İngilizce): YİN TONGYUE, Chery Holding Grubu Limited Şirketi'nin Başkanı ve CEO'su:

"Elektronik taşıt çağı geliyor ve otonom sürüş ve bağlantılı araç teknolojisi hızla ilerliyor, bu yüzden buraya ortağımızla iletişim kurmaya geldik. Avrupa'da bazı şehirleri ziyaret ettik, ancak Barselona otomobil işinde ve özellikle yeni teknolojide iyi olan ziyaret ettiğimiz şehirlerden biri."

Yin ayrıca Xinhua'ya, heyetin Çin'e döndükten sonra gezi sırasında toplanan verileri inceleyerek çok geçmeden bir karar vermeyi hedeflediğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): YİN TONGYUE, Chery Holding Grubu Limited Şirketi'nin Başkanı ve CEO'su:

"Mümkün olduğunca hızlı olmalıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)