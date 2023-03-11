Çinli Otomobil Üreticisi Byd, Tayland Fabrikasının Temelini Attı

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli otomobil üreticilerinin Güneydoğu Asya'daki işlerini genişletmeye yönelik son hamlesi olarak, Tayland'daki ilk otomobil fabrikası için Cuma günü bir temel atma töreni düzenledi.

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli otomobil üreticilerinin Güneydoğu Asya'daki işlerini genişletmeye yönelik son hamlesi olarak, Tayland'daki ilk otomobil fabrikası için Cuma günü bir temel atma töreni düzenledi.

Kıyı bölgesindeki Rayong eyaletinde yer alan Doğu Ekonomik Koridoru Özel Bölgesi'nde bulunan yeni fabrikanın Tayland, komşu ASEAN ülkeleri ve diğer bölgelerde elektrikli araçların (EV) üretimi ve dağıtımı için bir merkez olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Temel atma töreninin yapıldığı gün BYD ayrıca 9.999'uncu ve 10.000'inci ATTO 3 araçlarının teslim törenini de gerçekleştirdi.

Yıllık 150.000 yeni enerjili araç kapasiteli tesisin 2024 yılında üretime başlaması planlanıyor.

SES 1 (Çince): LİU XUELİANG, BYD Asya-Pasifik Otomobil Satışları Bölümü Genel Müdürü:

"10.000 adetlik satış hedefine 42 günde ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl Tayland hükümetinin ve tüketicilerin elektrikli araçlara yönelik coşkusunu tam anlamıyla hissettik."

SES 2 (Çince): WANG LİPİNG, Tayland'daki Çin Büyükelçiliği'nin Ekonomik ve Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Danışmanı:

"BYD'nin Tayland'ı Asya-Pasifik bölgesindeki üretim üssü yapma kararı, Tayland'ın döngüsel ve yeşil (BCG) ekonomik modeli ve Çin'in yeşil ve sürdürülebilir yönelimi ile uyumlu. Bu hamle, Tayland'da yalnızca daha fazla iş fırsatı yaratıp ekonomik kalkınmayı hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Çin ve Tayland'daki yeni enerjili araç endüstrilerinin derin entegrasyonunu da teşvik edecek."

Tayland Otomotiv Enstitüsü ve Kara Taşımacılığı Departmanı'ndan alınan verilere göre, Tayland'da tamamen elektrikli araç satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 588.5 artışla 13.454 adede ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rayong'dan bildiriyor. (XHTV)