Çinli Otomobil Üreticisi Byd, Japonya'nın Hokkaido Vilayetine Elektrikli Otobüs Teslimatı Yaptı

Japon şirketler, Çinli otomobil devi BYD'nin elektrikli otobüsleri piyasaya sürmesini memnuniyetle karşılayarak, bu araçların yerelde çevre korunması ve karbon nötrlüğünün teşvik edilmesindeki rollerinin önemini vurguladı.

Japonya'nın Kitahiroshima kentindeki Es Con Field Hokkaido stadyumunun girişinin önüne park edilmiş BYD üretimi bir elektrikli otobüs, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Qiaomei/Xinhua)

Japon şirketler, Çinli otomobil devi BYD'nin elektrikli otobüsleri piyasaya sürmesini memnuniyetle karşılayarak, bu araçların yerelde çevre korunması ve karbon nötrlüğünün teşvik edilmesindeki rollerinin önemini vurguladı.

KİTAHİROSHİMA, 26 Şubat (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Japonya'nın Hokkaido vilayetinin Kitahiroshima kentine bir grup elektrikli otobüs teslimatı yaptı. Elektrikli otobüsler, bölgenin elektrifikasyon ve karbon nötr çabalarına destek olacak.

Beş adet otobüs, yerel bir spor ve eğlence kompleksi olan Hokkaido Ballpark F Village ile Japonya Demiryolları Kitahiroshima İstasyonu arasında servis otobüsü olarak hizmet verecek. Bu, BYD Japonya Limited Şirketi'nin Hokkaido'daki ilk elektrikli otobüs teslimatı oldu.

Servis hizmeti verecek otobüsler, ziyaretçilerin, istasyon ile kompleksin en önemli tesisi olan ve ünlü Japon beyzbol takımı Nippon Ham Fighters'ın yeni stadyumu Es Con Field Hokkaido arasında seyahat etmelerine olanak tanıyan halka açık bir maçın düzenleneceği 14 Mart'ta faaliyete geçecek.

Stadyum tasarımını yansıtacak şekilde tasarlanan, ileri yaşlıların kullanımına uygun otobüsler parlak mavi çizgilere sahip siyah renkte ve her biri 80 yolcu taşıyabiliyor.

BYD elektrikli otobüslerinin işletmecisi olan Hokkaido Otobüs Şirketi, elektrikli otobüsleri ilk defa tanıttı.

Hokkaido Otobüs Şirketi Başkanı Harunari Nishimura, Japonya'da elektrikli otobüslerin kullanımının pek yaygın olmaması nedeniyle Hokkaido'nun konuyla ilgili neredeyse hiçbir deneyiminin olmadığını, bu nedenle böyle bir girişimin büyük önem taşıdığını belirtti.

Fighters Sports & Entertainment'ın icra direktörü ve işletme genel müdürü Maezawa Ken, BYD elektrikli otobüslerinin tercih edilmesinin yerel karbon nötrlüğüne katkı sağlayabileceğini ve bu elektrikli otobüslerin acil durum tahliyesine destek olabileceğini belirtti.

Fighters Sports & Entertainment, Hokkaido Otobüs Şirketi ve BYD Japonya Limited Şirketi temsilcileri Japonya'nın Kitahiroshima kentinde düzenlenen teslimat töreninin ardından görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jiang Qiaomei/Xinhua)

Cumartesi günü düzenlenen teslimat töreninde Ken, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, BYD modellerinin çeşitliliği göz önüne alındığında şirketin, gelecekte çevrenin korunmasını desteklemek amacıyla daha fazla BYD üretimi elektrikli aracı kullanıma sokmak istediğini söyledi.

Ken, "Gelecekte Hokkaido'yu ziyaret edecek çok sayıda Çinli turist olacak ve umarım burada Hokkaido yollarında BYD elektrikli otobüslerinin kullanıldığını görecekler" dedi.

Ken ayrıca, "Çinli turistlerin BYD elektrikli otobüsleriyle seyahat etmeleri ve beyzbol maçlarının atmosferini ve cazibesini hissetmeleri için bir an önce gelmelerini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.