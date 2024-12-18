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Çinli Otomobil Şirketleri Türkiye'ye Yatırım Yapıyor

Çinli Otomobil Şirketleri Türkiye'ye Yatırım Yapıyor
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Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Çinli otomobil şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının ortak üretim ve teknoloji transferi açısından önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Dündar, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret ortaklığının her iki ekonomi için de olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

İSTANBUL, 18 Aralık (Xinhua) -- Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Çinli otomobil şirketlerinin Türkiye'de yaptığı yatırımların, ortak üretim ve teknoloji transferi bağlamında Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyledi.

Dündar kısa süre Xinhua'ya verdiği demeçte son dönemlerde bazı Çinli otomobil şirketleri Türkiye'ye yatırımda bulunurken bazılarının da gelecekte yatırımda bulunmak üzere Türkiye pazarını değerlendirdiğini belirtti. Dündar, bu yatırımların iki ülkenin birbirini tanıma ve karşılıklı anlayışını da güçlendireceğini kaydetti.

Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 2. Toplantısı geçtiğimiz ay Beijing'de düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing'in eş başkanlığı yaptığı komite toplantısı 8 yıl sonra ilk kez düzenlendi.

Söz konusu toplantıda sanayi, dijital ve yeşil dönüşüm, ulaştırma, kültür ve sağlık alanlarında Çin'le işbirliğini güçlendirmeye amaçladıklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne desteğini bir kez daha teyit etti.

Dündar, bunun ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin ilerletilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dündar, "Yıllara göre bakıldığında Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırımlarının arttığı görülüyor. 2024 verilerine göre ülkemize yatırımda bulunan Çinli şirketlerin sayısı 1.200'ü aştı" dedi. Dündar, önde gelen Türk şirketlerinin Çin'deki yatırımlarında da artış olabileceğini sözlerine ekledi.

Dündar, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret ortaklığının hem Türk hem de Çin ekonomilerine önemli ölçüde fayda sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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