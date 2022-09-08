Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Sektör verileri, Çinli otomobil markalarının Ağustos'ta satışlardaki istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü ve yerel piyasadaki pazar paylarını artırdığını gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen ay Çin pazarında Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 41'lik artışla toplamda 850.000 yerli araç satıldığı kaydedildi. Yerli araçlar, bir önceki seneye göre paylarını 3,8 yüzde puan artırarak Ağustos'taki toplam perakende satışların yüzde 45,8'ini oluşturdu. Çin malı araçların satışı yılın ilk sekiz ayında da toplam perakende binek otomobil satışlarının yüzde 46'sına denk geldi. Bu, geçen senenin aynı dönemine göre 6,9 yüzde puan artış anlamına geliyor. Çin Binek Otomobil Birliği, yerli otomobil markalarının yeni enerjili araç pazarında güçlü bir büyüme gösterdiğini ve BYD, Chery, Geely ile Changan gibi önde gelen şirketlerin pazar paylarının kayda değer bir artış sergilediğini belirtti.