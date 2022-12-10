Çinli Otomobil Markalarını Satışları Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 24,2 Arttı

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli markaların binek araç satışları yılın ilk 11 ayında güçlü büyüme eğilimini sürdürerek pazar payını daha da artırdı.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli markaların binek araç satışları yılın ilk 11 ayında güçlü büyüme eğilimini sürdürerek pazar payını daha da artırdı.

Söz konusu dönemde Çin pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla yaklaşık 10,48 milyon adet Çinli marka binek araç satıldı.

Bu araçların yurtiçi pazar payı Ocak-Kasım döneminde bir yıl önceye göre 5 yüzde puanlık artışla yüzde 49,2 oldu.

Sadece Kasım ayında yerli otomobil markalarının satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla yaklaşık 1,13 milyon adede ulaştı. Bu satışlar, geçen ay ülkedeki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 54,4'üne karşılık geldi ve bu oran bir yıl önceye göre 7,6 yüzde puan artmış oldu.