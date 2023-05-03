Çinli Otomobil Markaları İsrail'deki Elektrikli Araç Satışlarında Zirveye Yerleşti

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Atto 3 sportif amaçlı araç (SUV) modeli, İsrail'de bu yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışlarında ilk sıraya yerleşti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı'nda Basın Günü'nde bir kişi BYD'nin Atto 3 elektrikli otomobilini inceliyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Atto 3 sportif amaçlı araç (SUV) modeli, İsrail'de bu yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışlarında ilk sıraya yerleşti.

KUDÜS, 3 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Araç İthalatçıları Birliği'nin verilerine göre, 2023'ün ilk dört ayında İsrail'de satılan elektrikli otomobiller arasında Çinli üreticilerin modelleri zirveye yerleşti.

Birliğin Salı günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde İsrail'de satılan elektrikli binek otomobillerin yüzde 66'sı, diğer bir ifadeyle 19.982 otomobilin 13.235'i Çinli üreticilere ait modellerden oluşuyor.

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD, söz konusu dönemde başta küçük crossover SUV modeli Atto 3 olmak üzere toplamda 7.229 elektrikli araç satarak İsrail'de en fazla satan elektrikli otomobil markası oldu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde Çinli Geely Auto şirketi tarafından üretilen elektrikli araçları satan otomobil bayisini ziyaret eden insanlar, 10 Kasım 2021. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Birliğin verilerine göre, BYD aynı zamanda Ocak-Nisan döneminde İsrail'de satılan tüm araç türleri arasında en çok satış yapan beşinci marka oldu.

3.639 adet kompakt crossover Geometry C satan Çinli Geely Auto Grubu ve ilk dört ayda 2.012 adet elektrikli otomobil satan Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai Motor ise ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti.

İsrail'de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde otomotiv editörü olan Tomer Hadar, Xinhua'ya verdiği demeçte İsrailli müşterilerin, 50.000 ABD doları fiyat aralığında öne çıkan modeller olan Çinli araçları, yüksek teknoloji özellikleri nedeniyle satın aldığını söyledi.

İsrail'in Rişon LeTsiyon kentinde Çinli otomobil üreticisi Chery'nin araçlarını satan otomobil galerisini ziyaret eden insanlar, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Tel Aviv kentinde Çinli Hongqi şirketinin E-HS9 akıllı SUV modelini inceleyen insanlar, 14 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)