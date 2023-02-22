Çinli Otobüs Üreticisi Ortadoğu Pazarında Büyümeyi Hedefliyor

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir otobüs üreticisi, Ortadoğu pazarındaki potansiyelden daha fazla yararlanmak istiyor.

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir otobüs üreticisi, Ortadoğu pazarındaki potansiyelden daha fazla yararlanmak istiyor.

Kama İş Otobüsü'nün satış direktörü Li Han, şirketin işlerinin son aylarda ilerleme kaydettiğini söyledi.

SES 1 (Çince): Lİ HAN, Jiangxi Kama İş Otobüsü Ltd. Şti. Satış Direktörü:

"Geçen yılın 4. çeyreğinden itibaren yurtdışı pazarında araç satışlarımız toparlanmaya başladı. Özellikle Dünya Kupası sırasında firmamızdan 155 araç etkinliklerde ulaşım hizmetinde kullanıldı ve bu da markamızın daha çok tanınmasını sağladı."

Yerel yönetim daha fazla işletmeyi dış ticaret yapmaya teşvik ederken, otobüs şirketi de pazar taleplerini daha iyi karşılamak için üretimi artırıyor.

SES 2 (Çince): Lİ HAN, Jiangxi Kama İş Otobüsü Ltd. Şti. Satış Direktörü:

"Yurtdışından toplu sipariş aldıktan sonra yapacağımız ilk şey, araçları önceden hazırlamak olacak. Aynı zamanda, iş gücü açısından da, araçlarımızın teslim tarihini karşılamak için zamanında hazır olmasını sağlamak amacıyla bazı optimizasyonları gerçekleştireceğiz."

Li, şirketinin önümüzdeki aylarda büyüme beklentilerine olan güvenini de dile getirdi.

SES 3 (Çince): Lİ HAN, Jiangxi Kama İş Otobüsü Ltd. Şti. Satış Direktörü:

"Otobüslerimiz 32 ülke ve bölgeye satıldı. Geçen yıl Kasım'dan Aralık'a kadar 300'den fazla denizaşırı sipariş aldık. Bu yıl Ocak'tan Nisan'a kadar kümülatif ihracat hacmimizin 185 milyon yuanı (yaklaşık 27 milyon Amerikan doları) aşması bekleniyor. Bu rakam geçen yılın toplam ihracat hacmini aşıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.

(XHTV)