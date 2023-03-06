Çinli Otobüs İmalatçısı, Özbekistan'a 800 Otobüs İhraç Edecek

Çin'in Zhengzhou kentinde Perşembe günü yeni enerjili otobüslerden oluşan bir otobüs grubu üretim hattından çıktı.

Çinli otobüs imalatçısı Yutong tarafından üretilen otobüsler Özbekistan'a teslim edilecek.

Sipariş, 300 adet Yutong E12 tamamen elektrikli otobüs ve 500 adet sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) araç olmak üzere toplam 800 otobüsten oluşuyor.

SES (Çince): CHENG XİANG, Yutong Grubu Limited Şirketi Personeli:

"Yol koşulları hakkında önceden bilgi sahibi olmak için Özbekistan'a profesyonel bir ekip gönderdik. Yerel çevre ve sürücülerin araç kullanma alışkanlıkları hakkında derinlemesine araştırmalar yürüttük ve buna göre değişiklikler yaptık."

Yutong, dış piyasalara 86.000'den fazla otobüs ihraç etti ve yeni enerjili otobüsler 30'dan fazla ülke ve bölgede faaliyete geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)