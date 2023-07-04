Çinli otel zinciri ve AFAD, Hatay'a 300 konteynerli 'Dostluk Kenti' kurdu

İstanbul'da faaliyet gösteren Çinli otel zinciri ve AFAD iş birliğiyle depremden en çok etkilenen Hatay'a 300 konutluk bir konteyner kent kuruldu. 'Hatay Dostluk Kenti' ismi verilen projenin tanıtımına Çin Büyükelçisi Wei Xiadong ve AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar da katıldı.

İstanbul'da da faaliyet gösteren Çinli otel zinciri ile AFAD iş birliği yaparak depremden en çok etkilenen illerden Hatay'a 300 konutluk bir konteyner kent kurdu. 'Hatay Dostluk Kenti' ismi verilen konteyner kentin tanıtımına Çin Büyükelçisi Wei Xiadong ve AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar, otelin Yönetim Kurulu Başkanı Hui Kuok ve Türk ortağı Recep Tanrıverdi katıldı.

Recep Tanrıverdi ise, "2010 yılından bu tarafa Türkiye, Çin ve Hong Kong arasında biz bir köprü vazifesi yaptık. Hatay'da yaşadığımız olaylar inşallah, dünyada hiçbir ülkenin başına böyle bir felaket gelmez. Çünkü böyle bir felaket belki yüz yılda ilk defa yaşanan bir şeydir. Biranda 15 milyon kişi perişan oldu. Dolayısıyla bize yurt dışından yardımcı olan başka gruplara da benim ortaklarıma da birlikte iş yaptığımız kişilere de, genel müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Bu süreci çok güzel yürüttüler" diye konuştu.