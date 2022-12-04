Çinli Mobilya Üreticileri Ocak-Ekim Döneminde Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin önde gelen mobilya üreticilerinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu karmaşaya rağmen 2022'nin ilk 10 ayında kar artışı kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin önde gelen mobilya üreticilerinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu karmaşaya rağmen 2022'nin ilk 10 ayında kar artışı kaydettiğini gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Ocak-Ekim döneminde Çinli büyük mobilya imalat işletmelerinin toplam karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında artarak 34,42 milyar yuana (4,88 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre, bu firmaların birleşik faaliyet geliri ise bir yıl öncesine göre yüzde 6,2 düşüşle 610,75 milyar yuan oldu.

Çin Ulusal Mobilya Derneği'ne göre, geçen yıl 75,14 milyar ABD dolarına ulaşan toplam mobilya ihracat değeri ile Çin dünyanın en büyük mobilya üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor.