Çinli Mobil Oyun Şirketleri Dünyanın En Çok Kazananlar Listesine Girdi - Haberler

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Mobil uygulama veri analizi firması Sensor Tower'a göre, toplam 38 Çinli oyun yayıncısı, Nisan ayında en yüksek gelir elde eden 100 küresel mobil oyun yayıncısı listesine girdi. Sensor Tower'ın verilerine göre, geçen ay 38 Çinli oyun geliştiricisi dünya çapında 2,3 milyar ABD dolarından fazla kazanç elde etti. Böylece Apple App Store ile Google Play'deki en büyük 100 firmanın toplam gelirinin yüzde 41,8'ini Çinli şirketler aldı. Tüm Çinli oyun yayıncıları arasında Tencent Nisan ayında en fazla gelir elde eden şirket oldu. Onu NetEase ve miHoYo izledi.

Xinhua / Güncel