Çinli Mobil Oyun Geliştiricileri Küresel Gelirden Büyük Pay Aldı - Haberler

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Çinli Mobil Oyun Geliştiricileri Küresel Gelirden Büyük Pay Aldı

Xinhua - Güncel
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Çinli Mobil Oyun Geliştiricileri Küresel Gelirden Büyük Pay Aldı

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Mobil uygulama veri analiz firması Sensor Tower'a göre, Mayıs ayında toplam 40 Çinli mobil oyun geliştirici firma, dünyanın en yüksek gelir elde eden 100 küresel oyun yayıncısı listesinde yer aldı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Mobil uygulama veri analiz firması Sensor Tower'a göre, Mayıs ayında toplam 40 Çinli mobil oyun geliştirici firma, dünyanın en yüksek gelir elde eden 100 küresel oyun yayıncısı listesinde yer aldı. Verilere göre, bu Çinli şirketler geçen ay toplam 2,3 milyar ABD doları ile 100 şirketin ürettiği gelirin yüzde 43'ünü elde etti. Tencent, tüm Çinli mobil oyun yayıncıları arasında gelir açısından ilk sırada yer alırken, onu NetEase ve miHoYo izledi.

Xinhua / Güncel

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