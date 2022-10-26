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Çinli Mikro Kredi Firmalarının Geri Ödenmemiş Kredileri 907,6 Milyar Yuan Oldu

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Çinli Mikro Kredi Firmalarının Geri Ödenmemiş Kredileri 907,6 Milyar Yuan Oldu

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in mikro kredi şirketlerinin verdiği geri ödenmemiş krediler Eylül sonu itibariyle 907,9 milyar yuan (yaklaşık 126,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in mikro kredi şirketlerinin verdiği geri ödenmemiş krediler Eylül sonu itibariyle 907,9 milyar yuan (yaklaşık 126,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada bu yılın ilk üç çeyreğinde rakamda 34,7 milyar yuan düşüş olduğunu belirtti.

Bankanın açıklamalarına göre geçen ayın sonu itibarıyla tüm ülkede 6.054 mikro kredi şirketi bulunuyor.

Mikro kredi şirketleri büyük oranda sermaye ihtiyacı duyan küçük şirketleri ve düşük gelirli grupları hedefliyor. Son yıllarda Çin, sektörün finansal riskleri dizginleyebilmesi için düzenlemeleri sıkılaştırdı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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