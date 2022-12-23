Çinli Maya Şirketi, Mısır'da Yıllık Üretim Kapasitesi Artırıyor

BENİ SUVEYF, 23 Aralık (Xinhua) -- Maya endüstrisinde önde gelen bir Çinli şirketin yan kuruluşu olan Angel Maya Mısır, Çarşamba günü Mısır'ın orta kesimindeki Beni Suveyf kentindeki sanayi bölgesinde, yeni bir üretim hattının inşasına başladı.

Mısır'ın orta kesimindeki Beni Suveyf kentindeki sanayi bölgesinde, maya endüstrisinde önde gelen bir Çinli şirketin yan kuruluşu olan Angel Maya Mısır'ın fabrikasında çalışan bir işçi, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

BENİ SUVEYF, 23 Aralık (Xinhua) -- Maya endüstrisinde önde gelen bir Çinli şirketin yan kuruluşu olan Angel Maya Mısır, Çarşamba günü Mısır'ın orta kesimindeki Beni Suveyf kentindeki sanayi bölgesinde, yeni bir üretim hattının inşasına başladı.

Yılda 20.000 ton maya ürünü üretebilen yeni hattın tamamlanmasıyla Mısır'daki fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 60.000 tona ulaşacak.

Angel Maya Mısır Genel Müdürü Sun Yuxiang, "Mısır'da 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, Mısır için 80 milyon ABD dolarına ulaşan yıllık döviz geliri elde etmekte ve birçok fayda sağlamaktadır" dedi.

Sun, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çinli şirketin yalnızca yerel sakinler için yaklaşık 900 istihdam yarattığı için değil, aynı zamanda kanalizasyon atıklarını gübreye dönüştürerek çevre dostu bir döngü geliştirdiği için Mısır hükümeti tarafından güçlü bir şekilde desteklenip memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Mısır'ın orta kesimindeki Beni Suveyf kentindeki sanayi bölgesinde, maya endüstrisinde önde gelen bir Çinli şirketin yan kuruluşu olan Angel Maya Mısır'in bir fabrikası, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Bu arada, Beni Suveyf Eyaletindeki Yeni Beni Suveyf Şehri Kalkınma Otoritesi başkanı Khaled Rageb, Angel Maya Mısır'ı "Beni Suveyf'teki en önemli şirketlerden biri" olarak övdü.

Rageb, "Bu, çevre korumayı teşvik etme, yüksek kaliteli ürünler üretme ve yerel halk için daha fazla istihdam fırsatı sağlama açısından her düzeyde hızlanan bir atılım" dedi.

Rageb, fabrikanın yeni üretim hattını açmanın, şirketin hedeflerine ulaşma başarısını gösterdiğini ve Mısır'ın orta kesimindeki sanayi bölgesine daha fazla yatırımcı çekeceğini de sözlerine ekledi.

Genişletilen hattın Mayıs 2024'te tamamlanarak işletmeye alınması bekleniyor.

Mısır'ın orta kesimindeki Beni Suveyf kentindeki sanayi bölgesinde, maya endüstrisinde önde gelen bir Çinli şirketin yan kuruluşu olan Angel Maya Mısır'in bir fabrikasında maya üretimi genişletme projesinin açılış töreni, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)