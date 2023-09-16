Çinli Markaların Binek Otomobil Satışları 2023'ün İlk 8 Ayında Yüzde 21,2 Arttı
BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çinli markaların binek otomobil satışları, bu yılın ilk 8 ayında yıllık bazda yüzde 21,2 artarak 8,48 milyon adede ulaştı.
BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çinli markaların binek otomobil satışları, bu yılın ilk 8 ayında yıllık bazda yüzde 21,2 artarak 8,48 milyon adede ulaştı.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu araçların pazar payı, söz konusu dönemde yüzde 54,2'ye ulaşarak 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 yüzde puan artış gösterdi.
Sadece Ağustos ayında Çin'de yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 1,29 milyon adet yerli marka binek otomobil satıldı.
Verilere göre bu satışlar, geçen ay yıllık bazda 8,4 yüzde puan artışla ülkenin toplam binek otomobil satışlarının yüzde 56,8'ini oluşturdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel