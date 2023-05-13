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Çinli Markaların Binek Araç Satışları Nisan'da Büyük Artış Gösterdi

Çinli Markaların Binek Araç Satışları Nisan'da Büyük Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli markaların binek araç perakende satışları Nisan'da güçlü büyüme sergiledi ve piyasa payını artırdı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çinli markaların binek araç perakende satışları Nisan'da güçlü büyüme sergiledi ve piyasa payını artırdı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, Çin'de Nisan ayında perakende kanallarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 ve önceki aya göre yüzde 1,5 artışla Çinli markaların 790.000 adet aracı satıldı.

Yerli markaların satışları, yeni enerjili araç ve ihracat piyasalarında da artış gösterirken BYD, Changan ve Chery markaları, piyasa paylarında kayda değer artışlar bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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