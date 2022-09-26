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Çinli Markaların Binek Araç Satışları Ağustos'ta Yükseldi

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Çinli Markaların Binek Araç Satışları Ağustos'ta Yükseldi

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli markaların binek araç satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3'lük artışla hızlı yükselişini sürdürdü.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli markaların binek araç satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3'lük artışla hızlı yükselişini sürdürdü. Birliğin verilerine göre geçen ay Çinli markalara ait yaklaşık 1,03 milyon binek araç satıldı. Böylelikle Çinli markaların satışları, ülkede Ağustos ayındaki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 48,4'üne ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında yerli otomobil markalarının satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artış göstererek 7 milyon adede yaklaştı. Bu oran Çin'in aynı dönemdeki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 47,8'ine denk geliyor ve 2021'in aynı dönemine göre 4,9 yüzde puanlık artışa işaret ediyor. Birlik, niş spor kullanımlı araç pazarında Çinli markaların sahip olduğu pazar payının Ağustos'ta yüzde 52,3, Ocak-Ağustos dönemindeyse yüzde 54,4 artış gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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