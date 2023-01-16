Çinli Markaların Binek Araç Satışları 2022'de Yüzde 22,8 Yükseldi

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da araç üreticisi BYD Auto'nun fabrika montaj hattında çalışan işçiler, 25 Şubat 2020. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çinli markaların binek araç satışları, yerli otomobil üreticilerinin ürünlerini geliştirme çalışmaları sonucu 2022'de yüzde 22,8 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre geçen yıl yaklaşık 11,77 milyon yerli marka binek araç satıldı. Bu araçların pazar payı yıllık 5,4 yüzde puan artışla yüzde 49,9'a yükseldi.

CAAM'a göre yeni enerjili araç ve akıllı ağlar gibi alanlardaki fırsatları hedefleyen Çinli otomobil üreticileri, araçların elektrifikasyonu ve akıllı gelişimini teşvik etti ve daha fazla müşteri kazanmak için son yıllarda ürün yapısını optimize etti.

CAAM, Çinli otomobil şirketlerinin uluslararası düzeyde gelişiminin de yerli markaların etkisini sürekli artırdığını vurguladı.