Çinli Lüks Elektrikli Otomobil Markası Voyah İsrail Pazarına Girdi Güncel Haberler KUDÜS, 24 Ocak (Xinhua) -- Çinli lüks elektrikli otomobil markası Voyah, Pazartesi günü büyük bir spor kullanımlı aracı (SUV) piyasaya sürerek İsrail pazarına girdi. KUDÜS, 24 Ocak (Xinhua) -- Çinli lüks elektrikli otomobil markası Voyah, Pazartesi günü büyük bir spor kullanımlı aracı (SUV) piyasaya sürerek İsrail pazarına girdi. Çinli otomobil üreticisi, 500 km'ye varan sürüş menzili, saatte 200 km maksimum hız, 106 kWh pil kapasitesi ve 45 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e hızlı şarj özelliğine sahip Voyah Free modelini Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Voyah CEO'su Lu Fang yaptığı video açıklamada "Gelecekte İsrail halkına daha fazla yeşil ve akıllı otomobil ürünü getireceğiz" dedi. Voyah, merkezi Çin'in merkezindeki Wuhan'da bulunan Çinli Dongfeng Motor Şirketi'nin lüks bir bölümüdür. 1969'da kurulan Dongfeng, Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İsrail Güncel Haberler

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