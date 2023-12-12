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Çinli liderler 2024 için ekonomik çalışma önceliklerini belirledi

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Çinli liderlerin yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda 2024 yılı için ekonomik çalışma önceliklerini belirlediği açıklandı. Çin ekonomisinin 2023 yılında sağlam ilerleme kaydettiği ve ekonomiyi canlandırmak için bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çinli liderlerin 2024 yılı için ekonomik çalışma önceliklerini belirlediği yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, Pazartesi ve Salı günü Beijing'de gerçekleşti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping konferansta önemli bir konuşma yaptı.

Toplantıda, Çin ekonomisinin 2023 yılında yüksek kaliteli kalkınmada kaydedilen sağlam ilerlemeyle birlikte toparlandığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Çin'in ekonomiyi daha da canlandırmak için hala bazı zorluk ve güçlüklerin üstesinden gelmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda genel olarak, Çin'in kalkınmasındaki olumlu koşulların olumsuz faktörlerden daha ağır bastığı ve ekonomik toparlanmanın temel eğiliminin ve uzun vadeli olumlu görünümün değişmediği kaydedilirken, daha güçlü güven çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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