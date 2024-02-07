Çinli Kurtarma Ekipleri Türkiye'deki Depremde Gösterdikleri Başarılı Çalışmalarla Takdir Topladı

İSTANBUL, 7 Şubat (Xinhua) -- Bir yıl önce meydana gelen, 53.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerlerinden olduğu iki depremle sarsılan Türkiye yakın tarihinin en kötü felaketini yaşadı.

Trajedinin yıldönümü için törenler düzenlenirken bölgedeki birçok kişi, yardımlarına koşan Çinli arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını dün gibi hatırlıyor.

Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin 82 üyesi, Mavi Gök Kurtarma Ekibi gönüllüleri ve diğer sivil yardım gruplarından oluşan Çinli ekipler, enkaz altındaki yaşamları kurtarmak için zamana karşı yarışmıştı.

Üstün gayretleri sayesinde Türk halkı ve hükümetinin saygı ve minnettarlığını kazanan bu ekiplere devlet üstün fedakarlık madalyası verilmişti.

Hatay'da yaşayan 50 yaşındaki Esma Durak, Çinli kurtarma görevlilerinin, kurtarılan her yaşamı sevinçle ve birbirine sarılarak kutladığı anları anlattı.

"Vatandaşlar onlara alkışlarla destek verdi" diyen Durak, Çinli kurtarma görevlilerinin profesyonellikleri ve hayat kurtarmaya olan adanmışlıklarından takdirle bahsetti.

Durak, Çinli kurtarma görevlilerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'da Kapalıçarşı'yı ziyaret ederken alkışlandığı anları gösteren ve geçen yıl viral olan videoyu da hatırlattı.

Durak, "Esnaf onlara hediyeler veriyor ve restoran sahipleri de minnettarlık göstergesi olarak onlardan yemek ücreti almıyordu. Benim için çok etkileyici bir andı" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sismoloji ve jeofizik profesörü olan Tuncay Taymaz da Çinli ekiplerin disiplinli ve bilimsel yaklaşımını övdü.

Deprem bölgesinde araştırma ve analiz yaparak yaklaşık üç ay geçiren Taymaz, Çinli ekiplerin operasyonlarını gözleme şansına sahip olmuş.

Taymaz, "Çinli ekipler takdire şayan işler yaptı, enkaz altında çalışırken çevreye de azami özen gösterdi" dedi.

Taymaz, "Deprem sismolojisi, deprem zararlarının azaltılması, deprem dirençli şehirlerin yapısal dönüşümünün sağlanması, bilimsel anlamda, arama ve kurtarma, fiziksel altyapı anlamında ve arazide ekipman kullanımı, teknoloji kullanımı olmak üzere deprem konusunda Çin'den öğreneceğimiz çok şey var" diye konuştu.

Taymaz, Çinli ekiplerin insan hayatının değerini ve kriz zamanlarında dayanışmanın önemini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Taymaz, "Yaptıkları cansiparane çalışmaları hep beraber izledik" ifadelerini kullandı.